Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе снова превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе поднималась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE
.
Коммерсантъ
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Finam.Ru
Главная политическая новость, которая могла повлиять на котировки, - в том, что власти ФРГ решили провести дополнительное изучение влияния газопровода "Северный поток 2" на безопасность поставок.
Финмаркет
Среди рутинных отраслевых процессов - похолодание в Европе и сокращение выработки электроэнергии из возобновляемых источников, возобновление деловой активности после праздников в Азии и новый рост цен на СПГ по азиатскому индексу Platts JKM.
Финмаркет

Подробнее о событии

Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров
RT на русском08:05
Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Ведомости05:50
Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
OilCapital.ru06:25
Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м
ТАСС08:21
Цена на спотовый газ в Европе выросла сразу на 5%
Smotrim.ru07:21
По данным ICE, стоимость фьючерсов на газ колеблется в диапазоне $937,6 - 987,3 за тысячу кубометров
ПРАЙМ04:59
Цена на газ в Европе выросла более чем на 10% на фоне событий на Украине
Аргументы и Фактывчера в 03:18

Интересное

Суд в Ессентуках арестовал участника банды Басаева и Хаттаба

По данным следствия, Машаев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Российская газета04:40

Президент Польши Дуда допустил ограничение путешествий россиян

Президент Польши Анджей Дуда не исключил ограничение возможности путешествий гражданам России.
РБК09:42

Российский флаг сняли со здания посольства в Киеве

Флаг России был снят со здания российского посольства в Киеве. Видео здания без флага опубликовано в Telegram-канале RT.
RT на русском08:22

Российские войска вошли в самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Войска Южного военного округа вошли на территорию ДНР и ЛНР, передает Дон24 со ссылкой на пользователей соцсетей.
Тайга.инфовчера в 00:49

Экс-президент США Трамп назвал решение Путина о признании Россией ДНР и ЛНР гениальным

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик "очень разумным".
РИА Новости03:31

МИД России пообещал выверенный и чувствительный для Вашингтона ответ на санкции США

"Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — отметило ведомство.
РИА Новости09:22

В издании «Царьград» нашли, что ответить посольству США

Как сообщает портал tsargrad.tv, в посольстве США решили потроллить РФ изображением с непроходимыми лесами, однако в российском издании "Царьград" подготовили для Америки ответ, который понятен даже детям.
ГЛАС.RU09:00

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности

Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.
РИА Новости09:05

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, задержаны шесть человек

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в одном из православных храмов в Крыму.
Lenta.ru05:00

В Госдуме предупредили граждан РФ о риске конфискации вкладов из-за санкций Запада

Если произойдет блокировка средств, находящихся за рубежом, то у нашего правительства не будет другого выхода, кроме как наложить арест на вклады населения, а это порядка 60 трлн. рублей, — заявил Арефьев.
Уфимские Заметкивчера в 02:01