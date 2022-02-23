Среди рутинных отраслевых процессов - похолодание в Европе и сокращение выработки электроэнергии из возобновляемых источников, возобновление деловой активности после праздников в Азии и новый рост цен на СПГ по азиатскому индексу Platts JKM.
Как сообщает портал tsargrad.tv, в посольстве США решили потроллить РФ изображением с непроходимыми лесами, однако в российском издании "Царьград" подготовили для Америки ответ, который понятен даже детям.
Если произойдет блокировка средств, находящихся за рубежом, то у нашего правительства не будет другого выхода, кроме как наложить арест на вклады населения, а это порядка 60 трлн. рублей, — заявил Арефьев.