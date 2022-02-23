КоммерсантъЦена газа в Европе снова превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометровЦена газа в Европе поднималась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.КоммерсантъЦена открытия во вторник составила 934,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,2% выше расчетной цены накануне — 847,9 доллара.ПРАЙМРост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов.РИА НовостиВ то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода «Северный поток-2».РБКЧитать далееСвернутьРамблерРамблерLife.ruФАНРЕН ТВOilCapital.ruMonavista DailyРусская ПланетаRT на русскомПрофильГазета.RuНациональная служба новостейНовые ИзвестияCT newsИзвестияИА Красная ВеснаРБКЭкономика сегодняКомсомольская правдаПодробнее о событииЦена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за тыс. кубометровАргументы и Факты10:12Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометровRT на русском08:05Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометровВедомости05:50Цена на спотовый газ в Европе выросла сразу на 5%Smotrim.ru07:21Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометровOilCapital.ru06:25Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. мТАСС08:21Биржевая стоимость газа в Европе превысила тысячу долларов за тысячу кубометровLenta.ru07:55Показать ещёОценить630Поделиться