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Цена газа в Европе снова превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе поднималась выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE
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Коммерсантъ
Цена открытия во вторник составила 934,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,2% выше расчетной цены накануне — 847,9 доллара.
ПРАЙМ
Рост цен начался с весны, а в конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября — уже 1000 долларов.
РИА Новости
В то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода «Северный поток-2».
РБК

Подробнее о событии

Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за тыс. кубометров
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