Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало нанимать на работу теологов для того, чтобы определить как различные религии отреагируют на контакт с инопланетными формами жизни, пишет The Hill.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Disease Models and Mechanisms, ученые из Университета Аделаиды (University of Adelaide) выявили связь между способом, которым клетки производят энергию для функционирования мозга, и мутировавшими генами, обнаруженными при болезни Альцгеймера.
В ходе телефонного разговора, который запланирован на 23:30 по московскому времени, президент США Джо Байден планирует рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину.