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Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Биржевые цены на газ в Европе 30 декабря упали ниже $1000 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ведомости
Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 12%.
ТАСС
29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершено, газопровод полностью готов к началу эксплуатации.
ТАСС
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
ПРАЙМ

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