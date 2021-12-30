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Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах в четверг снизилась уже седьмую сессию подряд и по состоянию на 19:27 мск достигла $994 за тысячу кубометров.
Ведомости
Цены на газ в Европе начали резко расти осенью текущего года.
РБК
Владимир Путин говорил, что в росте цен виновата сама Европа, потому что Польша «отодвинула» Россию от управления газопроводом «Ямал — Европа» и некоторые страны запустили поставки российского газа в обратную сторону.
Forbes
Как отмечает сайт РБК, газ подешевел после новостей о полной готовности к эксплуатации обеих ниток российского газопровода «Северный поток-2».
Эхо Москвы

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Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 11:56
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1000 за тысячу кубометров
REGNUMвчера в 07:05
Цена газа в Европе впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
ТАССвчера в 11:58
Фьючерсы на газ в Европе в последний торговой день года подешевели на 10%, близки к $1000
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Цена на природный газ в Европе снизилась до 995 долларов за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе опустились ниже $1100 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе опустились ниже $1100 за тысячу кубов
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