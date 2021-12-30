Владимир Путин говорил, что в росте цен виновата сама Европа, потому что Польша «отодвинула» Россию от управления газопроводом «Ямал — Европа» и некоторые страны запустили поставки российского газа в обратную сторону.
«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией COVID-19.