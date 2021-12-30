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Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Биржевые цены на газ в Европе 30 декабря упали ниже $1000 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ведомости
Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе продолжили коррекцию.
ПРАЙМ
Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 12%.
ТАСС
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В Европе газ подешевел почти до $1000
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Цена на газ в Европе опустилась почти до $1000 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
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