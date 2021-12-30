ВедомостиЦена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабряБиржевые цены на газ в Европе 30 декабря упали ниже $1000 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.ВедомостиБлижайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе продолжили коррекцию.ПРАЙМОбщее снижение стоимости газа за день составляет почти 12%.ТАССЭксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruREGNUMРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаРБКПрофильВечерняя МоскваRT на русскомИзвестияИнфоросDP.RUРоссийская газетаКомсомольская правдаРосбалтНовый ДеньРЕН ТВПодробнее о событииВ Европе газ подешевел почти до $1000Газета.Ruвчера в 12:02Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 11:56Цена на газ в Европе опустилась почти до $1000 за тысячу кубометровREGNUMвчера в 07:05Цена газа в Европе впервые с 6 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. мТАССвчера в 11:58Фьючерсы на газ в Европе в последний торговой день года подешевели на 10%, близки к $1000ПРАЙМвчера в 12:37Цена на природный газ в Европе снизилась до 995 долларов за тысячу кубометровBanki Loansвчера в 12:48Цены на газ в Европе опустились ниже $1100 за тысячу кубометровRT на русскомвчера в 03:32Показать ещёОценить380Поделиться