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Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
В течение дня котировки снижались и в 14.56 упали до минимального значения — 765,3 доллара, что на 25% ниже расчетной цены четверга (почти 1020 долларов).
РИА Новости
Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара.
РИА Новости
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
ПРАЙМ

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