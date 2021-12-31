Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.
Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России в случае эскалации ситуации с Украиной.