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Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
21 декабря цены на газ в Европе достигли исторического максимума, превысив $2000 за тысячу кубометров.
Forbes
Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре остаются высокими.
РИА Новости
Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе.
ТАСС

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