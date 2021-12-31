Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России в случае эскалации ситуации с Украиной.
Среди фильмов обычно лидируют свежие блокбастеры: в 2021-м это были «Дюна» Дэни Вильнёва, «Круэлла», а также непременные кинокомиксы от Marvel и DC («Вечные», «Черная вдова», «Шан Чи и легенда десяти колец», «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера).
Продюсер проекта "Модный приговор" и генеральный директор компании "Красный квадрат" Илья Кривицкий рассказал изданию "Подъем", что юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки по ошибке.