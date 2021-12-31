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Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
В начале октября стоимость газовых фьючерсов выросла более 1000 долларов за 1 тысячу кубометров газа, а 21 декабря был зафиксирован максимум цен на фьючерсы – 2190,4 доллара за 1 тысячу кубометров.
Московский Комсомолец
Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
РИА Новости
Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.
ТАСС

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