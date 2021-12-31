Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги в 2021 году на уровне $781 за 1 тыс. куб. м или €66,705 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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Индийское министерство обороны сообщает о том, что планируется начать тесты на возможность использования истребителей Rafale, купленных у Франции, в качестве палубных самолётов для авианесущего индийского флота.
Старший помощник редактора Блейк Хестер (Blake Hester) из Game Informer опубликовал подробный отчет обо всем, что могло бы быть игрой Bully 2. Он также рассказал о том, что привело к краху студии, разрабатывающей этот амбициозный сиквел.