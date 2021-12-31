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Цена газа в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров впервые с ноября

Биржевая цена газа в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1000 куб. м впервые с 1 ноября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги в 2021 году на уровне $781 за 1 тыс. куб. м или €66,705 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
РИА Новости
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
РИА Новости

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Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800 за 1 тыс. куб. м
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