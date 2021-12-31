Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги в 2021 году на уровне $781 за 1 тыс. куб. м или €66,705 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).