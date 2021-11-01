Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $740 за 1 тыс. куб. м после того как утром росла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал - Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.