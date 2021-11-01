Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $740 за 1 тыс. куб. м после того как утром росла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал - Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.
Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на администрацию президента.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.