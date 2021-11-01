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Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась до $740 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $740 за 1 тыс. куб. м после того как утром росла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал - Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.
ТАСС
В пятницу, 29 октября, торги закрылись на отметке $775.
Ведомости
В субботу утром прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал—Европа прекращалась примерно на час.
Коммерсантъ
Транснациональный газопровод «Ямал-Европа», отмечает ТАСС, проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца опустилась ниже 750 долларов
РИА Новости09:42
Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась до $740 за 1 тыс. куб. м
ТАСС09:36
Цена на газ в Европе выросла на 11%
Коммерсантъ03:56
Цена на газ в Европе выросла на 11%
URA.Ru03:57
Цена на газ в Европе увеличилась на 11%
RT на русском04:40
Цена газа в ЕС подскочила на 11% на фоне перевода «Ямал-Европы» в реверсный режим
Интерфакс03:37
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе подскочила на открытии торгов до $864 за тысячу кубов
ПРАЙМ03:35

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