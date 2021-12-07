ПРАЙМЦена фьючерсов на газ в Европе находится выше $1100 за тысячу кубометровЦены ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе в первые часы торгов вторника росли на 7,5%, приближаясь к отметке 1130 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.ПРАЙМ29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.Взгляд.руОбщий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет порядка 7%.ТАССВ ноябре после сообщения о закачке топлива «Газпромом» в европейские ПХГ стоимость упала, однако после приостановки сертификации «Северного потока - 2» цены опять выросли до $1100.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИнфоросRT на русскомУтроNewsФАНПрофильЭкономика сегодняНародные новостиРЕН ТВПодробнее о событииЯнварские фьючерсы на газ подорожали на 5% за суткиФАН03:23Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. мТАСС02:23Самое цитируемоеЦена фьючерсов на газ в Европе находится выше $1100 за тысячу кубометровПРАЙМ05:13Газ в Европе подорожал до 1100 долларов за тысячу кубометровМосковский Комсомолец02:42Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за тысячу кубометровRT на русском02:26Цена газа в Европе поднялась выше 1,1 тыс. долларовВзгляд.ру03:01Цена на европейский газ оказалась ниже $1000 за тысячу кубометровРЕН ТВвчера в 04:47Показать ещёОценить572Поделиться