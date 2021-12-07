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Цена фьючерсов на газ в Европе находится выше $1100 за тысячу кубометров

Цены ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе в первые часы торгов вторника росли на 7,5%, приближаясь к отметке 1130 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
ПРАЙМ
29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.
Взгляд.ру
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет порядка 7%.
ТАСС
В ноябре после сообщения о закачке топлива «Газпромом» в европейские ПХГ стоимость упала, однако после приостановки сертификации «Северного потока - 2» цены опять выросли до $1100.
Аргументы и Факты

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