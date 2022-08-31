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Цена газа в Европе вновь превысила $2900 за тыс. куб. м

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 906 за 1 тыс. куб. м, или €280 за МВт·ч, сообщает ТАСС, На рост цен повиляла приостановка поставок газ по "Северному потоку".
Агентство нефтегазовой информации
Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF утром 31 августа взлетела на 5,5 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов, до 2954 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные
 лондонской биржи ICE.
Lenta.ru
Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
РИА Новости
Ожидается, что прокачка газа по "Северному потоку" будет остановлена до 04:00 мск 3 сентября.
ТАСС

Подробнее о событии

Биржевые цены на газ в Европе повысились на 5,5% в начале торгов
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Газ в Европе подорожал на фоне приостановки поставок по «Северному потоку»
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Цена газа в Европе вновь превысила $2900 за тыс. куб. м
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Цена газа в Европе превысила $2 900 на фоне приостановки поставок по «Северному потоку»
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Фьючерсы на газ на хабе TTF подорожали на 5,5% после остановки «Северного потока»
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