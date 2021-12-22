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Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже $1900 за тысячу кубов в рамках коррекции

В моменте цена январского фьючерса на хабе TTF
 в Нидерландах достигала €176,99 за МВт ч или $2068 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ
Газ дорожает на фоне разворота поставок по газопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу.
Forbes
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.
OilCapital.ru
Стоит отметить, что цены на газ в Европе быстро колеблются, еще 20 декабря 1000 кубометров газа стоили $1,7 тысячи.
РЕН ТВ

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