Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.
Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны, держа сжатым кулак, заявил, что Россия примет «военно-технические меры», если Запад продолжит проявлять агрессию в ее сторону, сообщает испанское издание El Mundo.
По данным Счетной палаты, общий объем средств, направленных по госпрограмме в 2018-2020 годах на жилищное обеспечение молодых семей, составил 104,6 млрд рублей, из них 14,4 млрд рублей (13,8%) - из федерального бюджета.
Уже позже весной пиковые скорости начали стремительно расти, и в Германии были зафиксированы значения свыше 600 Мбит / с. Правда, через 30 км пути скорость начала снижаться, а приложение показало, что сервис перестанет работать ещё через 10 км. Причина в том, что Starlink привязывает положение той или иной антенны к определённой точке, хотя и не очень жёстко, как видим.
В разгар Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, превосходящий по характеристикам Т-34, но в полной мере он так и не заменил стоявшие на вооружении бронемашины, рассказал обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.