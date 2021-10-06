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Цена газа в Европе впервые превысила $1600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Коммерсантъ
Предыдущий рекорд на торгах зафиксировали накануне — цены поднимались до 1456,8 доллара, но на закрытии несколько снизились — до 1417,7 доллара.
РИА Новости
Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.
ТАСС
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Финансовая газета

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

Подробнее о событии

Цена газа в Европе обновила исторический максимум
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
ПРАЙМ02:28
Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив $1550 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе впервые превысила $1600 за тысячу кубометров
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Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе впервые превысила $1600 за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе превысила отметку в 1600 долларов
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