Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови.
По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран Евразийского экономического союза в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 млн дал).
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в ответ на обвинения соцсети в безразличии к безопасности пользователей попытался сделать из компании жертву пробелов в законодательстве.