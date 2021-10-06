Минфин предложил ужесточить правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран Евразийского экономического союза в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 млн дал).