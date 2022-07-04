ТАССЦена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. мЦена газа в Европе на закрытии торгов на бирже в понедельник превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.ТАССВ ходе торгов в понедельник, 4 июля, августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 доллара за тысячу кубов.Lenta.ruВ начале марта газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара.РИА НовостиТакже сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЭкономика сегодняПрофильREGNUMRT на русскомГазета.RuНародные новостиНовый ДеньReadovka NewsЯмал-МедиаТК ЗвездаНовые ИзвестияМИР 24Телеканал 360°РБК ИнвестицииThe Moscow PostЦарьградИА Красная ВеснаКомсомольская правдаLife.ruВечерняя МоскваПодробнее о событииБиржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубометровРИА Новости13:25Биржевая цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. мГазета.Ru08:38Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила 1800 долларовРоссийская газета12:32Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. мТАСС12:38Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометровRT на русском12:17Цены на газ в Европе завершили день ростом почти на 13%, у $1800 за тысячу кубовПРАЙМ12:43Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. мКоммерсантъ06:07Показать ещёОценить1,7KПоделиться