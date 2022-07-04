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Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже в понедельник превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
В ходе торгов в понедельник, 4 июля, августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 доллара за тысячу кубов.
Lenta.ru
В начале марта газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара.
РИА Новости
Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".
ТАСС

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Биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубометров
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Биржевая цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м
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Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м
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Цены на газ в Европе завершили день ростом почти на 13%, у $1800 за тысячу кубов
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