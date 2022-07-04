Подданный Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории Донецкой народной республики (ДНР).
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.