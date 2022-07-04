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Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже в понедельник превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
После снижения в первые два часа торгов до 1575,4 доллара (-1,3%) стоимость вновь перешла к росту, днем перешагнула порог в 1700 долларов, а к вечеру подошла к отметке в 1800 долларов.
Finam.Ru
Цена газа в Европе растет на фоне сообщений о запланированной на 5 июля забастовке сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии - одной из крупнейших стран-поставщиков газа в ЕС.
ТАСС
Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".
ТАСС

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Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов впервые с начала марта
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