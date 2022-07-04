Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м

Впервые с 10 марта стоимость газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м, следует из котировок британской биржи ICE
.
Коммерсантъ
В целом стоимость газа с начала торгов росла более чем на 3%.
ТАСС
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы.
ПРАЙМ
Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу "Северный поток".
ТАСС

Подробнее о событии

Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов впервые с начала марта
Аргументы и Факты02:55
Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила 1800 долларов
Российская газетавчера в 12:32
Цена газа в Европе на открытии торгов поднималась почти до $1 820 за 1 тыс. куб. м
ТАСС02:54
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь превысила $1800 за тысячу кубометров
RT на русском02:25
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 13:25
Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 3% и превысили 1800 долларов за тысячу кубов
ПРАЙМ02:37
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м
Коммерсантъвчера в 06:07

Интересное

The American Conservative предсказал Байдену роль «голого короля Донбасса»

Автор материала назвал борьбу президента США Джо Байдена с Россией бесплодной и сравнил ее с «вечеринкой, на которую никто не пришел».
Lenta.ru21:43

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Зерново

Село Зерново в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram глава региона Александр Богомаз.
РБК02:33

Телеведущего Андрея Малахова уличили в причастности к похищению людей для своего шоу

Экс-сотрудник назвал нормальной практикой перекуп и похищение будущих героев.
Solenka.info00:57

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты".
РИА Новости23:45

Доцент Иванова-Швец заявила, что россияне смогут «докупить стаж» для выхода на пенсию

Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
РИА Новости18:16

Politico: Украинский офицер рассказал про жуткие потери ВСУ

Журналист издания Politico Кристофер Миллер опубликовал рассказ украинского офицера об огромных потерях ВСУ, сообщает издание "МК".
NVL02:45

Сайт шведского магазина IKEA перестал работать после начала онлайн-распродажи в России

Ранее IKEA объявила о распродаже товаров на своем сайте с 5 июля. Компания намерена продавать товары до тех пор, пока они есть в наличии.
РИА Новости17:45

The Times заявил, что британской армии не хватит боеприпасов для победы над Россией

Отмечается, что на последней военной конференции, посвященной современным конфликтам, стало известно, что в случае реального столкновения с Россией войскам Соединенного королевства хватит боеприпасов не более, чем на два дня.
Lenta.ru21:03

Глава МИД Хаяси: Япония запросила у России пояснение по указу Путина о проекте «Сахалин-2»

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
Lenta.ru23:31

Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из СИЗО в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, попросила президента США Джо Байдена не забывать о ее деле.
ТАСС20:08