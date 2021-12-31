Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900

Цена газа в Европе опускалась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с ноября, свидетельствуют данные биржи ICE.
Коммерсантъ
Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в три раза.
ТАСС
Стоимость газа почти неделю — после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара — коррекционно снижается.
ПРАЙМ
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цена газа в Европе впервые с 10 ноября опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
ТАСС06:33
Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900
Коммерсантъ07:17
Цена на газ в Европе впервые с ноября упала ниже $900
Газета.Ru06:49
Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров
RT на русском06:44
Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря
Известиявчера в 13:30
Газовые фьючерсы в ЕС упали ниже $1000 за тысячу кубометров
ИА Красная Веснавчера в 13:00
Цена на природный газ в Европе снизилась до 995 долларов за тысячу кубометров
Banki Loansвчера в 12:48

Интересное

Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей

Главной целью властей является повышение благосостояния и доходов россиян.
Известия07:17

Некоторые пожилые граждане в РФ недовольны пенсией, которую получили за январь 2022 года

Как сообщает портал primpress.ru, некоторые лица пенсионного возраста уже получили свои пенсионные выплаты за январь 2022 года.
ГЛАС.RU23:15

Затулин заявил, что НАТО уже «вступило» на Украину

НАТО уже «вступило» на Украину, но всё это обратимо при желании.
Известия05:41

Ученые Университета Дьюка показали замедление старения мозга у музыкантов

Ученые Университета Дьюка в США показали, что занятия музыкой или изучение языков помогают создать когнитивный резерв, что связано со снижением риска развития нейропатологий в мозге стареющего человека.
Lenta.ru00:10

В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон грата, заявила "министр иностранных дел" Доника Гервала.
РИА Новости07:53

Телескоп «Джеймс Уэбб» пересек орбиту Луны и разворачивает свой солнечный щит

Запущенный 25 декабря телескоп Джеймса Уэбба, преемник Хаббла, пересек орбиту Луны, а также испытал свою высокоскоростную антенну для передачи данных дважды в день и начал установку солнцезащитного экрана.
Новая Наука29 декабря в 12:20

СК по Удмуртии: под Ижевском нашли ребенка без верхней одежды в бессознательном состоянии

В лесу под Ижевском обнаружили ребенка без сознания и верхней одежды, он госпитализирован, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртии.
Lenta.ru07:07

Перед Новым годом в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
РИА Новости06:47

Турецкие читатели выразили надежду на выход из НАТО из-за России

Читатели издания Haber7 отреагировали на новость о том, что со следующего года Турция прекратит осуществление командования Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО.
Московский Комсомолец03:12

BlackBerry прекратит поддержку своих устройств с BlackBerry OS и PlayBook OS с 4 января

Согласно официальной информации, предоставленной компанией, сервисная поддержка для BlackBerry OS и BlackBerry PlayBook OS закончилась 4 января 2022 года.
Umteh.comвчера в 05:42