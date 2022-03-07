Lenta.ruЦена газа в Европе впервые в истории превысила $3000 за тысячу кубометровФьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.РИА НовостиВ целом же стоимость газа с начала торгов растет на 39%.РЕН ТВКотировки выросли более чем на 600 долларов меньше чем за час.ПРАЙМВ МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».RT на русскомЧитать далееСвернутьПрофильПрофильLife.ruNeva.TodayСоюзное ВечеРоссийская газетаИзвестияРБК ИнвестицииГазета.RuRT на русскомРосбалтПодробнее о событииЦена газа на бирже в Европе обновила исторический максимумТАСС03:18Цена на газ в Европе обновила максимумКоммерсантъ02:23Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет на 38% и поднимается до $3009,3 за тысячу кубовПРАЙМ02:57Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометровRT на русском02:56Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларовРИА Новости02:33Цена газа в Европе взяла новую планку в $3000 за тысячу кубометровИнтерфакс03:10Цена на газ в Европе превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометровLenta.ru03:12Показать ещёОценить382Поделиться