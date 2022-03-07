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Цена газа в Европе впервые в истории превысила $3000 за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
РИА Новости
В целом же стоимость газа с начала торгов растет на 39%.
РЕН ТВ
Котировки выросли более чем на 600 долларов меньше чем за час.
ПРАЙМ
В МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».
RT на русском

Подробнее о событии

Цена газа на бирже в Европе обновила исторический максимум
ТАСС03:18
Цена на газ в Европе обновила максимум
Коммерсантъ02:23
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет на 38% и поднимается до $3009,3 за тысячу кубов
ПРАЙМ02:57
Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров
RT на русском02:56
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларов
РИА Новости02:33
Цена газа в Европе взяла новую планку в $3000 за тысячу кубометров
Интерфакс03:10
Цена на газ в Европе превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ru03:12

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