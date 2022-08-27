Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Глава Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал мнение, что не владеющих русским языком детей мигрантов могут зачислять в отечественные школы только после завершения языковых курсов, передает его слова Telegram-канал СПЧ.