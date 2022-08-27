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Цена газа в Европе закрыла торги ниже $3 200 за 1 тыс. куб. м

Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
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РИА Новости
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли в понедельник на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%).
РИА Новости
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы.
ПРАЙМ
Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
РИА Новости

Подробнее о событии

ICE: биржевые цены на газ в Европе падают ниже 2900 долларов за тысячу кубометров в понедельник
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Биржевые цены на газ в Европе потеряли 16%
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Цена газа в Европе закрыла торги ниже $3 200 за 1 тыс. куб. м
Агентство нефтегазовой информации27 августа в 01:03
Цены на газ в Европе опустились ниже $3200 после роста выше $3500
Коммерсантъ26 августа в 12:54
Цены на газ в Европе упали до 3200 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ru26 августа в 12:43
Цена газа в Европе после скачка за $3500 упала до $3164
Московский Комсомолец26 августа в 12:34
Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на уровне 3164 доллара за тысячу кубометров
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