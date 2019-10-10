Экономика

Новый ОмскНовый ОмскОмичи стали реже покупать готовый бизнес

Чаще всего омские предприниматели выставляют на продажу компании, работающие в сферах услуг, торговли и общественного питания. За последний год цена готового бизнеса в Омске при том повысилась почти на 10% - с 1,7 млн в 3 квартале прошлого года до 1,9 млн в том же периоде текущего года.
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