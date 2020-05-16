Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent поднялась выше 32 долларов

По данным на 09:17 по мск, фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на 3,5% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и стоили 32,22 доллара за баррель. Впоследствии они начали дешеветь и снизились до 31,9 доллара. Вместе с североморским сырьем выросло и техасское.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 03:19

Цены на нефть выросли почти до 33 долларов в конце недели

Московский Комсомолец15 мая в 20:15

Мировые цены на нефть растут

RT на русском15 мая в 01:19

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29

Финмаркет15 мая в 11:51

Цена на нефть марки Brent превысила $32

Аргументы и Факты15 мая в 03:40

Цена июльского фьючерса нефти Brent выросла на 5,1%

ТАСС15 мая в 14:37

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфакс14 мая в 01:43
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Футбол

Возобновленный чемпионат Испании пройдет в ежедневном режиме

По информации издания As, каждый клуб Ла Лиги проведет в неделю не более двух игр, поскольку принято решение дать командам 72 часа на восстановление после сыгранного матча.
Вести.Ru 11:22
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США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Армия и оружие

Эмманюэль Макрон пошел в атаку вместе с де Голлем

Франция сдалась, де Голль обратился из Лондона к соотечественникам со знаменитым призывом: «Франция проиграла битву, но Франция не проиграла войну».
Коммерсантъ 11:51
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Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина

Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
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Новый проект Хаяо Миядзаки придется подождать

SM News 15 мая в 10:57
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Футбол

Кельн — Майнц 05 2:2

«Кельн» провел акцию перед матчем Бундеслиги с «Майнцем» (1:0, первый тайм).
Sports.ru 09:55
Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
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Фигурное катание

Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»

ФАН вчера в 23:33
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Прокуратура Прикамья нашла нарушения в четырех медучреждениях края

Согласно официальному сообщению краевой прокуратуры, нарушения, связанные с начислением выплат медработникам, сталкивающимся с коронавирусом, обнаружены в четырех медучреждениях.
Местное время (г. Пермь) 10:07
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Общество

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
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Общество

В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая

В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Футбол

Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию

Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги.
ProstoProSport 07:40
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Общество

В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку

Московский Комсомолец 05:22
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 2 605 человек

Всего на 17 мая у 2605 человек подтвержден коронавирус, включая 149 детей. Выздоровели 1261 человек, в том числе 122 за сутки.
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Продюсер новых «Пиратов Карибского моря» рассказал об участии Джонни Деппа

Участие актера Джонни Деппа в новом фильме «Пираты Карибского моря» остается под вопросом, заявил продюсер новой части Джерри Брукхаймер в интервью, опубликованное 14 мая в издании Collider.
ИА Красная Весна 09:27
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Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон

Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
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Седан Lexus IS сменит поколение через три месяца

Lexus готовится к премьере четвёртого поколения компактного седана IS. Презентация новинки состоится в течение трёх месяцев.
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