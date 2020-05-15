Энергетика

ТАССТАССЦена июльского фьючерса нефти Brent выросла на 5,1%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $32,72 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:52 мск.
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