Энергетика
РБКЦена нефти Brent превысила $24 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI растет на 15,32%, до $15,31 за баррель.
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ИноСМИ 18:01
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Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений
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При пожаре в частном доме в Выборге погибли шесть человек. По предварительной информации, четверо из них - дети.
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По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
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Коммерсантъ 10:24
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Интригующая мир премьера обновленной BMW 5-Series фактически потеряла смысл – во всяком случае, внешность седана в кузове G30 уже раскрыта.
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Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
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В новой статье, соавтором которой является Сергей Красильников из РАН, ученые предлагают одно из объяснений такой необычной формы кратеров: быстрый, скачкообразный сход ледников.
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Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
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Газета.Ru вчера в 20:43
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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
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РИА Новости 07:53
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Число заболевших коронавирусом в Мурманской области достигло 1227
По состоянию на 23.00 29 апреля в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности.
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