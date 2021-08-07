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Цена кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму

После заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет.
Газета.Ru
В США средняя стоимость кофе в магазинах в апреле достигла самого высокого за шесть лет уровня.
РЕН ТВ
Стоимость продукта в дальнейшем будет только расти — после июльских заморозков отраслевая ассоциация Abic рекомендовала бизнесу скорректировать цены, чтобы сохранить стабильность.
Lenta.ru
Как подсчитали в ООН, индекс мировых цен на еду в июле показал рост в 31% в годовом выражении.
ПРАЙМ

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Аналитики предсказали рекордный рост цен на кофе

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Рост цен на кофе достигнет рекордных показателей

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Цена кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму

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