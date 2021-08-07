Месси принял решение о переходе в «ПСЖ» еще в четверг

Как сообщил в своем Twitter журналист Сабер Дефарж, свой выбор в пользу «ПСЖ» Месси сделал еще в четверг вечером, о чем проинформировал некоторых игроков, которые и распространили новость.