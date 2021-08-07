Газета.RuЦена кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимумуПосле заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет.Газета.RuВ США средняя стоимость кофе в магазинах в апреле достигла самого высокого за шесть лет уровня.РЕН ТВСтоимость продукта в дальнейшем будет только расти — после июльских заморозков отраслевая ассоциация Abic рекомендовала бизнесу скорректировать цены, чтобы сохранить стабильность.Lenta.ruКак подсчитали в ООН, индекс мировых цен на еду в июле показал рост в 31% в годовом выражении.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТК ЗвездаАктуальные НовостиРамблерНародные новостиАБННациональная служба новостейЦарьградПетербургский дневникИА Красная ВеснаЭкономика сегодняОбщественная служба новостейРЕН ТВФАНПодробнее о событииАналитики предсказали рекордный рост цен на кофеРЕН ТВ08:12Мировые цены на кофе обновляют семилетние максимумыПРАЙМ04:17Любителей кофе предупредили о скором росте ценТК Звезда20:35Рост цен на кофе достигнет рекордных показателейОбщественная служба новостей22:46Цена кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимумуГазета.Ru02:44Ценам на кофе предсказали рекордный ростМосковский Комсомолец20:29Ценам на кофе предсказали рекордный ростLenta.ru19:35Показать ещёОценить29Поделиться