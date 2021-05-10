Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого в течение трех суток искали в лесу на севере региона, принес извинения всем участникам поисковой операции за то, что из-за него они не смогли отметить День Победы.
Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
В автомобильном мире имеются два условных вида заводской гарантии: европейская - 2 года без ограничения пробега, а также азиатская - 3 года или 100 000 км. С учетом условий использования авто в РФ чаще применяется второй вариант, так что даже европейские марки в нашей стране перешли на трехлетний формат.