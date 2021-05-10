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Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум

В 19.44 мск криптовалюта стоила $4 200,86. Ранее стоимость Ethereum обновляла исторический максимум 9 мая. В ходе торгов криптовалюта поднималась до $3 982.В источнике
Газета.Ru

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Цена Ethereum обновила исторический максимум

Говорит Москва13:15

Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум

Газета.Ru13:02
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Интересное

Глава Минздрава Омской области извинился перед участниками его поисков

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого в течение трех суток искали в лесу на севере региона, принес извинения всем участникам поисковой операции за то, что из-за него они не смогли отметить День Победы.
ТАСС11:25

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
РИА Новости12:00

Россияне считают, что начинать копить на пенсию нужно как можно раньше

Согласно исследованию негосударственного пенсионного фонда «Открытие», на результаты которого ссылается РИА Новости, российские граждане рассказали, когда пора начинать копить на пенсию.
Центральная Служба Новостей06:20

Назвали причину ограничения гарантии отметкой в 100 тыс. км

В автомобильном мире имеются два условных вида заводской гарантии: европейская - 2 года без ограничения пробега, а также азиатская - 3 года или 100 000 км. С учетом условий использования авто в РФ чаще применяется второй вариант, так что даже европейские марки в нашей стране перешли на трехлетний формат.
SpeedMeвчера в 15:41