Назвали причину ограничения гарантии отметкой в 100 тыс. км

В автомобильном мире имеются два условных вида заводской гарантии: европейская - 2 года без ограничения пробега, а также азиатская - 3 года или 100 000 км. С учетом условий использования авто в РФ чаще применяется второй вариант, так что даже европейские марки в нашей стране перешли на трехлетний формат.