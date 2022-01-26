Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 66,6% до 64,8%. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 7 млн раз, следует из данных,опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.