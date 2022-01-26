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Цена мартовского фьючерса нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года

Цена апрельских фьючерсов Brent поднималась на 2,05%, до 88,97 доллара, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 87,53 доллара.
ПРАЙМ
По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в III квартале текущего года стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель.
Ведомости
Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей.
Интерфакс
Нефтяные котировки стали расти в конце августа 2021 г. на фоне энергокризиса в Европе.
Ведомости

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Нефть превысила $90 из-за паники
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