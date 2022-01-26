Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики России после обсуждения документа на Совбезе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 66,6% до 64,8%. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 7 млн раз, следует из данных,опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что не боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате, но не понимает, зачем встречаться в Сочи.