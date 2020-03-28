Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦена мексиканской нефти упала до $13 за баррель

В ходе торгов средняя стоимость мексиканской нефти снизилась. Об этом сообщает нефтяная корпорация Pemex. Ее стоимость составила после падения $13,01 за баррель.
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Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

РИА Новостивчера в 22:27

Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель

Газета.Ruвчера в 23:29

Стоимость нефти из Мексики опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец00:09

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 23:24

Цена мексиканской нефти упала ниже себестоимости

ГЛАС.RU05:46
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Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Интерфакс 05:43
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 02:35
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 26 марта в 09:30
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Здоровье

Заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано.
Регион online 07:16
Здоровье

В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
МедиаПоток вчера в 11:11
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Политика

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.
ТАСС 07:10
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Общество

Сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта сообщил о переносе сроков сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГО для выпускников школ из-за коронавируса.
Иркутск Сегодня вчера в 09:42
Наука

Установлено время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время сохранения коронавируса в организме.
Lenta.ru 06:57
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
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