В ходе торгов средняя стоимость мексиканской нефти снизилась. Об этом сообщает нефтяная корпорация Pemex. Ее стоимость составила после падения $13,01 за баррель.

Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.

Общество Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Здоровье В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.

Общество В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.

Политика Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.

Общество В России закрываются санатории и дома отдыха Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Общество Сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса Министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта сообщил о переносе сроков сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГО для выпускников школ из-за коронавируса.

Наука Установлено время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время сохранения коронавируса в организме.