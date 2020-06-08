Энергетика
КомпанияЦена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI подорожали на 0,66% — до 40,21 доллара за баррель.
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Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Экономика
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В Госдуму РФ внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Weacom.ru вчера в 04:35
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С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
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Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Сусанин 06 июня в 03:38
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Городовой вчера в 07:02
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
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REGNUM вчера в 23:08
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
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Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
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В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
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В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
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