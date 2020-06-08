Энергетика
Моя Москва.онлайнСтоимость нефти Brent превысила $43
Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.
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Общество
В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.
RT на русском вчера в 03:21
Происшествия
Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии
Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве.
Lenta.ru 01:37
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Общество
Названа дата открытия ресторанов в Москве
В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале.
Газета.Ru вчера в 07:38
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Гаджеты
В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка
По данным источника, в линейке Galaxy A могут появиться смартфоны с беспроводной зарядкой – технологией, которой нет в среднебюджетных моделях других брендов.
Anonsens 00:06
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости вчера в 11:30
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Происшествия
Критиковавшему Лукашенко блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Блогеру Сергею Тихановскому, который собирался выдвигаться на пост президента Белоруссии, предъявлено обвинение.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Общество
На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины
10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс 07 июня в 23:28
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.
Военное обозрение вчера в 10:48
Культура
Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса
Музыкальный фестиваль «Жара» перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 01:58
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Здоровье
Вопрос о поэтапном снятии ограничений в Поморье будет поднят не ранее 15 июня
Ранее власти региона продлили ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции до 10 июня.
ТАСС вчера в 15:37
Энергетика
Саудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи
Саудовская Аравия J RAWLS В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК +.
REGNUM вчера в 15:36
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Экономика
Российские пенсионеры получат две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получить сразу две новые льготы.
Народные новости 02:18
Армия и оружие
В США могут переименовать военные базы, названные в честь конфедератов
Вашингтон, 9 июня 2020, 03:57 — REGNUM Военные базы армии США, названные в честь конфедератов, могут быть переименованы, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25