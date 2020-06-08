Энергетика
КомпанияЦена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI подорожали на 0,66% — до 40,21 доллара за баррель.
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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
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Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
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Эхо Москвы 12:44
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В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
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Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
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Политика
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
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Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
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РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
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Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, вероятно, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 06 июня в 13:50
Армия и оружие
Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США
Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
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Политика
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело 04:01
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
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Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва 09:07
Армия и оружие
Истребители-бомбардировщики США смогут применять атомные бомбы
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle прошел испытания на возможность применения атомной бомбы B61-12.
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Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
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Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
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Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Киберспорт
OG отказалась от второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.
Матч ТВ 11:54