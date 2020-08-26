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Finam.Ru
Finam.Ru

Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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Ураган «Лаура» сравнили с «Катриной»: нефть и бензин дорожают

Вести.Ru05:32
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Спекулятивный рост цен на нефть иссякнет за неделю — эксперт

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Lenta.ru04:43
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Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк

Финмаркет03:47
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Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
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Котировки Brent вполне могут проверить на прочность поддержку на уровне $45,4

ПРАЙМ06:19
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
1,2K

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
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Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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В МГУ «по ошибке» зачислили дочь Шувалова, которой не хватало баллов

Полная тезка дочери главы государственной корпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова попала в список поступивших на бюджетное отделение МГУ по специальности "клиническая психология", хотя не набрала достаточно баллов.
Anews07:14
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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