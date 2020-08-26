Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США
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По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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