Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.