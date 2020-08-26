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Finam.Ru
Finam.Ru

Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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Финмаркет

Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк

Финмаркет03:47
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
REGNUM

Цены на нефть повысил ураган «Лаура»

REGNUM01:15
Накануне.Ru

Ураган Лаура остановил 84% добычи нефти в Мексиканском заливе – стоимость барреля растет

Накануне.Ru01:56
Profinance.ru

Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Суд ужесточил наказание четверым виновникам обрушения крыши на ЗиКе

Свердловской областной суд изменил с условного на реальное наказание обвиняемым по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека.
РБК Екатеринбург04:11

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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