Энергетика
Sputnik АзербайджанЦена на азербайджанскую нефть преодолела психологический рубеж
Напомним, что в последние месяцы, из-за снижения спроса на воздушное топливо, цена Azeri Light была ниже Brent. Однако, на прошедших 7 мая торгах азербайджанская нефть стоила дороже эталонной марки Brent, которая реализовывалась по цене 29,9 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Комментарии
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости COVID-19
Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
REGNUM вчера в 21:02
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Авто
В России предложили продавать автомобили прямо с заводов
Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс 08 мая в 23:46
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Футбол
Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина
Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:25
Общество
Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 08 мая в 13:58
Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 15:29
Игры
В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox
Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
Игромания.ру 08 мая в 05:46
Единоборства
Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Крузом на UFC 249
Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо объявил о завершении карьеры после того, как нанес поражение соотечественнику Доминику Крузу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
РИА Новости 00:54
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Авто
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня вчера в 03:35
Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки выросло на 30 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 07 мая в 21:32
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Газета.Ru 01:08
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец вчера в 05:43