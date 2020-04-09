Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат. Неделей ранее бензин подешевел на 1 копейку, дизельное топливо на 6 копеек.
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Почему стоимость бензина в России не зависит от цен на нефть

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Росстат зафиксировал снижение цен на бензин на 2 копейки

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Росстат: цены на бензин в России не изменились за последние 10 недель

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Озвучены цены на бензин в Туле

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В Брянской области за неделю цены на бензин не изменились

БрянскToday10:57

В Росстате заявили о снижении средних цен на бензин в России на 1 коп

ТАСС09:10

Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд

Rambler News Service09:10
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