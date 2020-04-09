Энергетика
Rambler News ServiceЦена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат. Неделей ранее бензин подешевел на 1 копейку, дизельное топливо на 6 копеек.
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Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
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Для защиты своих автомобилей от коррозии производитель использует горячую оцинковку.
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«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
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