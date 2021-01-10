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Интерфакс
Интерфакс 

Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м

Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м, сообщил президент Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".В источнике
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С чего всё началось
Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1
».
Телеканал 360°вчера в 06:01
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Известия

Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

Известиявчера в 08:14
ТАСС

Лукашенко назвал цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году

ТАССвчера в 06:23
РИА Новости

Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

РИА Новостивчера в 05:01
Интерфакс

Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м

Интерфаксвчера в 04:44
RT на русском

Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

RT на русскомвчера в 04:40
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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии в 2021 году

Lenta.ruвчера в 05:08
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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

Газета.Ruвчера в 05:20
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Александр Лукашенко рассказал о цене на российский газ для Беларуси в 2021 году

КП - Беларусьвчера в 06:50