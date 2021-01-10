Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м, сообщил президент Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

С чего всё началось Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале « Россия 1 ». Телеканал 360° вчера в 06:01