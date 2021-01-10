Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м
Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м, сообщил президент Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Стоимость голубого топлива озвучил президент соседнего государства Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1
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