Энергетика
Expert.ruЦена на газ для населения Украины может вырасти в два раза
В настоящее время тариф на газ для населения без НДС и распределительных услуг составляет 5,5 тыс гривен за тысячу кубометров. 1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа.
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Экономика
Критическая отметка пройдена: Запад оценил подготовку Кремля к рецессии
Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.
Наука
Теорию зрительной коры мозга опровергли
Наука
Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры.
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Транспорт
Финский журналист восхитился железными дорогами в России
Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Наука
Загрязнение воздуха связано с повышенным риском суицида и депрессией
Повышенный риск самоубийства связан с воздействием загрязнителей воздуха более крупными частицами — ТЧ10.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Музыка
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Здоровье
Для онкобольных сокращаются сроки ожидания медпомощи по полису ОМС
Со следующего года для всех застрахованных срок ожидания КТ может сократиться с 30 дней до 14.
Политика
МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом
Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Авто
Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Театры
Мировая премьера юкагирской оперы «Юко и Анэкэ» пройдет в Якутске
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Кино
8 WTF-моментов в фильмах 2019 года
От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.