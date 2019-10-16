Энергетика
Центр энергетической экспертизыЦена на газ для населения Украины снизилась почти на 5%
В сентябре снижение составило 3,4%. "Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров (около $172,3)", - уточняется в сообщении.
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
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