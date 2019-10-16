Энергетика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыЦена на газ для населения Украины снизилась почти на 5%

В сентябре снижение составило 3,4%. "Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров (около $172,3)", - уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Стоимость газа в октябре на Украине снижена на 4,9%

Красная весна16 октября в 16:15

Авантюра «Газовый запас»: «Нафтогаз Украины» выступил с разъяснениями

REGNUM16 октября в 07:17

Власти Украины снизили цены на газ для населения почти на 5%

Новые Известия16 октября в 09:47

Украинцам снизили цены на газ до 173$

Rostov gazeta16 октября в 09:25

В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением

Евразия Daily16 октября в 06:48

Газ для украинцев подешевел на 4,9%

News.ru16 октября в 10:01

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

RT на русском16 октября в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Политика

Американских военных дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

В Архангельской области с поезда "Ненокса – Северодвинск" сняты трое американских дипломатов, которые заподозрены в нарушении правил пребывания иностранцев в России.
Утро.ru 16 октября в 11:54
Общество

Бочку с кофе 1902 года нашли в Арктике

Российские исследователи во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина 1902 года в Арктике обнаружили бочку с кофейными зернами, сообщил в Instagram член географического общества Леонид Круглов.
Sibnet Новости вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Происшествия

В Новосибирске после взрыва газового баллона загорелись дома

Известия 01:22
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Кино

Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

Культуромания вчера в 06:07
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Армия и оружие

Обстрелы возобновились в районе сирийского Рас-эль-Айна

Обстрелы и столкновения возобновились в сирийском городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии вопреки достигнутому США и Турцией соглашению о прекращении военной операции.
Взгляд.ру 02:14
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Политика

Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку

Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Наука

Мумии поведали, чем болели люди в древности

Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Хоккей

Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»

Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Происшествия

СМИ: в мэрии Челябинска силовики провели обыск

В мэрии Челябинска утром 18 октября прошёл обыск.
REGNUM 02:09
Экономика

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное