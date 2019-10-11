Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» объявил о рыночной цене на газ для населения Украины с 2020 года
Взгляд.ру11 октября в 09:23
«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Service10 октября в 13:12
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Единоборства
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после выхода сборной России на Евро-2020
Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Кипра и выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, передает Sport24.
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Роберт Дауни-младший исполнил роль доктора Дулиттла
Американский актер Эдди Мерфи заявил в Instagram, что роль доктора Дулиттла, ветеринара с уникальными способностями, которого он все время изображал на экране, досталась Роберту Дауни-младшему.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
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Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
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Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
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В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов
Еще одним фактором, который помог рублю укрепиться, стал внешний фон и сообщения о неком позитиве в торговых переговорах между США и Китаем.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Происшествия
Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый
Во Флориде один человек получил огнестрельное ранение при стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон.
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Политика
Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше
По данным экзитполов, проведенных социологической компанией Ipsos, победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), сообщает Polske Radio.
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.