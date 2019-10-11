Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Украина получит «новогодний подарок» от «Газпрома»

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«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня

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С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

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«Нафтогаз» объявил о рыночной цене на газ для населения Украины с 2020 года

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Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

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REGNUMвчера в 07:58

На Украине введут рыночные цены на газ

ФедералПрессвчера в 11:21
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

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Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.
ТАСС 05:32
Политика

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Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.
ПолитРоссия вчера в 06:11
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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Общество

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
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Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
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Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
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