Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Service10 октября в 13:12
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Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.
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Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
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Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.
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Общество
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Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
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Кейт Миддлтон теперь предпочитает водолазки и платья с высоким горлом, а также скромные костюмы сдержанных расцветок.
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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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