Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
Новостной фронтвчера в 09:02
«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Serviceвчера в 13:12
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На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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RT на русском 14:17
Политика
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Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи»
Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.
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В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.
Российская газета 12:23
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Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
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Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
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В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
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В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Чехии на поле стадиона "Эден" в Праге обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, забившие на 9-й и 85-й минутах соответственно, а у гостей отличился Харри Кейн, открывший счет в игре, реализовав пенальти на пятой минуте.
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В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
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