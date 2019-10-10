Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

ТАСС08:48

С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

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