Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Serviceвчера в 13:12
«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
Новостной фронтвчера в 09:02
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Происшествия
Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров
Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой забаррикадировалась в квартире и отказалась пускать оперативников
Спорт
Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Единоборства
Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в ММА
Популярный американский актер Стивен Сигал в интервью RT рассказал своем отношении к чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Журнал Forbes составил топ-10 российских городов, добившихся заметных результатов в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние 10 лет.
Кино
«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Армия и оружие
Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии
Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Политика
Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.