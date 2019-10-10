Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Украина получит «новогодний подарок» от «Газпрома»

Телеканал 360°14:00

С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

Аргументы и Факты10:14

«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня

Rambler News Serviceвчера в 13:12

Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

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Цена на газ для населения Украины в 2020 г. станет «рыночной» — «Нафтогаз»

REGNUM07:58

«Нафтогаз» объявил о рыночной цене на газ для населения Украины с 2020 года

Взгляд.ру09:23

«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году

Новостной фронтвчера в 09:02
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Происшествия

Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров

Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
Коммерсантъ 16:26
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
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Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой забаррикадировалась в квартире и отказалась пускать оперативников

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Происшествия

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

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Спорт

Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
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Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.
Lenta.ru 18:07
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Политика

Путин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
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Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Известия 05:26
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Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в ММА

Популярный американский актер Стивен Сигал в интервью RT рассказал своем отношении к чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
РИА Новости 15:12
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

Журнал Forbes составил топ-10 российских городов, добившихся заметных результатов в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние 10 лет.
Известия 08:55
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«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате

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Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

РИА Новости вчера в 11:17
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Ведомости вчера в 16:45
Политика

Зеленский не исключает выход из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Life.ru вчера в 19:11
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

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Армия и оружие

Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии

Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.
Национальная служба новостей 18:10
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Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Технологии

Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Политика

Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
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Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
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В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона

Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 09 октября в 12:59
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