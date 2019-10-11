Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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REGNUMвчера в 07:58

С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

Аргументы и Фактывчера в 10:14
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Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет

Музыканты легендарной рок-группы «Кино» соберутся вместе спустя 30 лет и дадут два концерта — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и на ВТБ Арене в Москве.
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В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском вчера в 14:17
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Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 07:32
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Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

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Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
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На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
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Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу

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Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад

Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
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Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

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МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
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