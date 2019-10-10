Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Украина получит «новогодний подарок» от «Газпрома»

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«Нафтогаз» объявил о рыночной цене на газ для населения Украины с 2020 года

Взгляд.ру09:23
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

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Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов

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В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

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Первую банковскую карту из чистого золота выпустили в Британии

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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

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Трамп выдвинул нового посла США в России

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Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
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Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.
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Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
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Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

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США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение

Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания" и президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности, следует из показаний экс-посла перед палатой представителей, опубликованных в издании Washington Post.
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Экономика

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По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
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«Яндекс.Такси» подало новое ходатайство о покупке группы «Везет»

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Авто

Первый кроссовер Aston Martin станет доступен в России

Aston Martin проведет российскую премьеру своего первого серийного кроссовера DBX в декабре 2019 года.
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В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

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Трассу «Меридиан» в Саратовской области начнут строить в 2020 году

К строительству платной автомагистрали «Меридиан» на территории Саратовской области планируется приступить в следующем, 2020 году.
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