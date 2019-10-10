Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
Новостной фронтвчера в 09:02
«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Serviceвчера в 13:12
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
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Газета.Ru 10:37
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Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
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Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
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Газета.Ru 15:00
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
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Тимати и Анастасия Решетова официально стали мужем и женой
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.
Bimru.ru 02:54
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Происшествия
В Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией
Спорт-Экспресс 15:10
Авто
LADA Vesta получит автоматическую трансмиссию
АВТОВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Jatco.
Автостат 09 октября в 02:37
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток вчера в 02:18
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии.
Lenta.ru вчера в 23:18
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Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
RT на русском 14:50
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
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Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском 15:04
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
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Армия и оружие
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Lenta.ru 13:30
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00