Энергетика

ТАССТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

ТАСС08:48

С 2020 года цена на газ для украинцев станет рыночной

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Взгляд.ру09:23

Цена на газ для населения Украины станет рыночной в 2020 году

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REGNUM07:58

«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня

Rambler News Serviceвчера в 13:12

«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году

Новостной фронтвчера в 09:02
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В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
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В Китае построили «безголовую» субмарину

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Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

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Walt Disney планирует выкупить Человека-паука у Sony Pictures

Несмотря на заключение Walt Disney и Sony Pictures нового контракта о совместном использовании популярного персонажа комиксов Marvel - Человека-паука, борьба за полный контроль над ним еще впереди.
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Меладзе не явился на вечеринку Брежневой на фоне слухов о его изменах

Певица Вера Брежнева устроила пышную вечеринку в Москве в честь запуска собственной капсульной коллекции обуви.
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Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+

Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом Валентином Юмашевым не вела переговоры о продаже пакета в En+.
РБК 11:06
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Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

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Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

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Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
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Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Суд отказался арестовывать квартиру Навального

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В России предложили штрафовать родителей курящих детей

В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.
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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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Беспилотниками ПНС в Ливии управляют турецкие военные

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Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса

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Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом

Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
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