Энергетика
ТАССЦена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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«Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня
Rambler News Serviceвчера в 13:12
«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
Новостной фронтвчера в 09:02
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