Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины". В июне "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 6%, до 2,14 гривны (0,8 доллара) за кубометр.
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«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

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ИА Красная Весна02:27

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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В Севастополе прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ

Репетиция парада собрала десятки зрителей – даже тренировка будущего праздника произвела на них впечатление.
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СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

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США и страны Балтии обвинили Россию в попытках переписать историю

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Технологии

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Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов

На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

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Общество

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В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
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Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
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Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $0,2 млрд

Международные резервы РФ на 17 июля практически не изменились по сравнению с показателем на 10 июля и составили $574 млрд.
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Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон.
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71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
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Военный бюджет США на 2021 год накануне был утвержден конгрессменами американской Палаты представителей.
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Армия и оружие

Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
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Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях развития процесса над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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